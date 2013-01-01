الكويت تستأنف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد 17 يوليو

أعلنت الكويت، منذ قليل اليوم الإثنين، عن استئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد، اعتبارا من 17 يوليو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، منذ قليل، اليوم الإثنين، أن إصابات فيروس كورونا المستجد في الكويت تجاوزت 50 ألف حالة، وكشف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، عن شفاء 538 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضاف وزير الصحة الكويتي في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ538 من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.