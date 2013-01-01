السيطرة على حريق بمنزلين في دار السلام بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى مدير الادارة، على حريق نشب بمنزل وامتد لآخر مجاور، بناحية نجع الغرقان دائرة مركز شرطة دار السلام، دون وقوع خسائر بشرية.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بمنزل وامتد لآخر مجاور، وجرت السيطرة علي الحريق، دون خسائر بشرية، وتمثلت التلفيات في بعض المنقولات المنزلية، في منزل ملك "م. م.ا"، " 20 عامًا"، عامل، وامتد بمنزل مجاور ملك "ع..ا.م"، " 45 عامًا" عامل.وقرر المذكوران بمضمون ما تقدم، ورجحا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ونفيا الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.