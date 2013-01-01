من رواد السوشيال ميديا إلى ليلى سويف وبناتها: «احذروا غضب المواطنين»

هاجم رواد السوشيال ميديا سويف وأبنائها واصفين إياهن بالكاذبات المتعاونات مع جهات خارجية والعمالة لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.وقال المهاجمون:"إلى أي مدى يمكن أن تصل اكاذيبكم أيها الخونة العملاء؟ ألن تتوقفي انتى وأبنائك عن تلك المسرحيات الهزلية التي تملئون بها فضاء السوشيال ميديا بالشائعات المفبركة؟".وأضافوا: "إلى متى تستمر تلك الإدعاءات والأكاذيب؟ نجد الإجابة على أسئلتنا المحيرة فالأحداث الدرامية تنتهي دائما إلى جماعة الإخوان الإرهابية فكلكم أيها الفوضويون والإرهابيون وجهان لعملة واحدة".واستطردوا:" بذمتك يا دكتورة.. هل تعتقدي أن أحدا يصدق أكاذيبك سوى أكشاك الشائعات الإخوانية التي تمولها تركيا وقطر ومعامل الأكاذيب المتحالفة معهم".وكشف المصريون بعد ثورة 30 يونيو المجيدة حقيقة وجوهكم القبيحة ومن يقفون خلفكم.. هل تعتقدون أن الخيانة والعمالة للخارج حصن لكم احذروا غضب المواطنين الشرفاء.. ولكن هيهات لما توعدون.