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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ممدوح شاهين: القوات المسلحة ستظل درعًا وسيفًا لحماية الوطن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:04 م
اللواء ممدوح شاهين
اللواء ممدوح شاهين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، الشكر لمجلس النواب على دوره في دعم القوات المسلحة، وعلى إنجاز عدد من القوانين الهامة المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية، ناقلا للمجلس شكر وتحية القائد العام للقوات المسلحة للبرلمان رئيسا وأعضاء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، وعلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.

وقال اللواء ممدوح شاهين، فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان: "أنا موجود فى هذا المجلس منذ عام 1988، وما رأيته اليوم في المجلس هو مظاهرة حب وتأييد لقواتنا المسلحة، وهذا يفرض علينا التزام كبير كقوات مسلحة، فلم أجد أحد معترض على مشروعات القوانين".

وتابع "شاهين": "وأنقل لكم تهنئة القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي أدت إلى الاستقرار ورسخت مؤسسات الدولة ومصر الحديثة، وجاءت الفرصة لنا قبل انتهاء الفصل التشريعي لنتوجه بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء على ما بذلتموه من جهد وإقراركم قوانين دعمت استقرار مؤسسات الدولة وساهمت في تطوير القوات المسلحة، وننقل لكم شكر القائد العام للقوات المسلحة وضباط وأفراد القوات المسلحة".

واستكمل اللواء ممدوح شاهين: "ونؤكد عليكم أن القوات المسلحة ستستمر وستظل دوما درعا لحماية الوطن وسيفا على كل من يحاول المساس بأمن الوطن على كافة المجالات والاتجاهات والمستويات، وفي النهاية الجيش المصرى ابن هذا الشعب وهو صاحب البطولات ولم ينقلب على أهله، فهو ملاذ للجميع وركيزة للوطنية وللقومية العربية".

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "شكرا على هذه الكلمات الطيبة وأنا باسمى ونيابة عن الأعضاء نبادلكم حبا بحب، وداعمين للقوات المسلحة مدرسة الوطنية المصرية، وأؤكد لكم وللتاريخ، هذا المجلس فيه معارضة ورأي آخر، لكن كل ما يتعلق بالقوات المسلحة فى المجلس على قلب رجل واحد معارضة وأغلبية داعمين".

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