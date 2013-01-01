سنغافورة تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا ليتجاوز الإجمالي 44 ألفا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الإثنين، عن أنها سجلت 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليبلغ إجمالي الإصابات 44 ألفا و800 حالة حتى الآن.وذكرت صحيفة "توداي" السنغافورية، أنه من ضمن الإصابات الجديدة 7 حالات عائدة من الهند واليمن، ولم تسجل الوزارة حالات وفاة جديدة وتبقى الحصيلة عند 26 حالة.وقد تم خروج 324 مريضا من المستشفيات أو مرافق العزل المجتمعية، حيث وصل عدد المتعافين 40 ألفا و441 حالة.وقالت وزارة الصحة في بيان لها "إننا لازلنا نعمل على البحث في تفاصيل الحالات المصابة وسيتم الإعلان عن مزيد من التحديثات مساء اليوم".