وزيرة الثقافة تعتمد برنامج عودة عمل المتاحف وفتحها للجمهور

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برنامج عودة فتح المتاحف وقاعات العرض التابعة لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.قال الدكتور خالد سرور إن المرحلة الأولى لعودة النشاط بالمتاحف والمعارض التابعة لقطاع الفنون التشكيلية تنطلق يوم الثلاثاء 7 يوليو بمتاحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ومحمد ناجي ومحمود مختار بالقاهرة، أما المرحلة الثانية تبدأ يوم الثلاثاء 14 يوليو وتضم متاحف طه حسين، الزعيم جمال عبدالناصر ومصطفى كامل، وأكد أن استقبال الجمهور يراعى كافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحفاظ على سلامة الزوار والعاملين.من جهته؛ أكد الدكتور فتحى عبدالوهاب أن المرحلة الأولى لعودة النشاط لمتاحف ومعارض صندوق التنمية الثقافية توافق الثلاثاء 7 يوليو بفتح أبواب متحف أم كلثوم بقصر المانسترلي، المعرض الدائم بقصر الأمير طاز، نتاج ملتقى الأقصر الدولى للفنون، وتنطلق المرحلة الثانية يوم الأحد 2 أغسطس المقبل، حيث يعاد تشغيل متحف أديب نوبل نجيب محفوظ بمنطقة الأزهر.