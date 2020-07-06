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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:43 ص
حملة تموينية
حملة تموينية
الفيوم - زينب علاء
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قامت حملة تموينية، تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، والحملة برئاسة المهندس عبد الله بكري مدير إدارة تموين يوسف الصديق، والدكتور ناصر عبدالله رئيس الرقابة، والمفتشين، بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، ومراقبة الأسواق.

حيث تمكنت الحملة من ضبط عدد "٥٠٠ " كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، بناحية كحك قبلي بيوسف الصديق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما تم ضبط عدد "7" شكائر دقيق بلدي مدعم وزن الواحدة 30 كيلو، وعدد 1 شيكارة دقيق بلدي مخابز وزن 50 كيلو، بإجمالي الكمية "260" بأحد المخابز السياحية ناحية السيلين، وتحرر محضر برقم 1813 جنح أمن دولة طوارئ ضد "ه م م ع" صاحب المخبز، أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية

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