أمين لجنة الفتوى: التنمر امتداد لأخلاق الشيطان (فيديو)

قال الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك الكثير من الأخلاقيات الطيبة التي بدأنا في افتقاد البعض منها، مؤكدا أن عدم التحلي بتلك الأخلاقيات يعرضنا لأمور غريبة وردود فعل لا نتوقعها.وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن من أخلاقيات المصريين أنه عندما يموت شخص ما ندعو له بالرحمة لأنه لا يجوز إلا الرحمة، ولا شماتة في الموت "الشامت بالموت سيموت"، موضحا أن الشماتة واحدة من أخلاق إبليس، وتنافي كل ما تعلمناه من دين وأخلاق.وأكد أن التنمر إحدى الصفات السيئة التي نهى الله عنها، معقبًا: "ممكن اللي فيه يجي فيك"، موضحًا أن كلا من السخرية والتنمر والشماتة امتداد لأخلاق الشيطان.