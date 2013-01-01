انطلاق تصوير الجزء الثاني من «الآنسة فرح» غدا

يبدأ صناع مسلسل "الآنسة فرح" تصوير الجزء الثاني من العمل، غدا الثلاثاء، في إحدى اللوكيشانات الداخلية برفقه مخرجه وائل فرج."الدستور" علمت من مصدر بداخل العمل، أنه تم التحضير للتصوير خلال الفترة الماضية من خلال اختيار الأماكن بشكل دقيق، على أن يكون أول يوم تصوير بتواجد بأبطال العمل رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وغيرهم.مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.