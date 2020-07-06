شاب يقتل زوجته ويدفنها داخل مسكن الزوجية في الأقصر

أنهى شاب حياة زوجته بعد مضي فترة قصيرة من حياتهما الزوجية، بعد أن خنقها ودفنها داخل منزلهما الكائن بمنطقة البغدادي جنوب الأقصر، ومحاولة الفرار إلى القاهرة.تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد قيام شاب يدعى "أحمد" يبلغ من العمر ٢١ عامًا، عامل ومقيم بقرية البغدادي، بإنهاء حياة زوجته وتدعى "نجوى" ٢٠ عامًا، ربة منزل، محل إقامتها مركز أخميم بسوهاج، بسبب خلافات بينهما.أحداث الواقعة بحدوث مشاجرات بين الجاني والمجني عليها بشكل يومي، بعد فترة وجيزة من زواجهما، وفي آخر مشاجرة فقد الزوج الشاب أعصابه، وقام بكتم أنفاسها، وتوثيقها بالحبال، ودفنها داخل منزلها بداخل حفرة قام بحفرها للتخلص من الجثة، ليعزم الأمر ويبدأ في الإعداد للهروب إلى القاهرة.الشكوك ساورت جيران المجني عليها بعد اختفى صوتها، ولم تكن تلك بعادتها، فقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية والتي حضرت على الفور، وتمكنت من ضبط الزوج قبل هروبه، ويرشد عن مكان الجثة.حرر بذلك محضر حمل رقم ١٥٣٦ إداري مركز الأقصر لسنة ٢٠٢٠، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامٍ العام لنيابات الأقصر.