القبض على 6 عاطلين بـ 10 كيلو بانجو و5 أسلحة بأسوان

نجح ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الإثنين، القبض على 6 عاطلين خلال حملة، وبحوزتهم كميات من المخدرات، والأسلحة النارية.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارا بالقبض 6 متهمين وبحوزتهم: 5 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 10 كيلو جرام، وسلاح أبيض.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.