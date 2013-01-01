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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البورصة» تواصل حصد المكاسب بالمستهل.. و«الرئيسي» يخترق 11 ألف نقطة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني معاملات الأسبوع على صعود، بدعم من الارتفاعات القوية التي شهدتها أسواق المال العالمية.

صعد مؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 11057 نقطة، كما مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 1830 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 12915 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4231 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 1535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 2365 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر"، العربية لحليج الأقطان، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المجموعة المصرية العقارية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وفي سياق آخر، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مطاحن مصر العليا، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للمحابس، بي انفستمنتس القابضة، 14956 سهم، 7.3 مليون سهم، 454.6 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي "سي آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 60 ألف سهم، 13 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المهندس للتأمين، 2500 سهم، 93 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر العليا، بالم هيلز للتعمير، "سي آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 14956 سهم، 3.9 مليون سهم، 85160 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

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