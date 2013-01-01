بدء توريد 40 مليون كمامة للتموين الشهر الجاري

تبدأ المصانع التابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، في توريد 40 مليون كمامة قماش إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد ولصالح وزارة التموين والتي ستقوم بطرحها للبيع لأصحاب البطاقات التموينية، للمساهمة في توفير الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد دكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الغرفة أن ما يقرب من 800 مصنع من مختلف المحافظات والمناطق الصناعية ستشارك في عملية الإنتاج والتوريد بشكل مباشر أو غير مباشر وأن الغرفة تتابع التزام المصانع لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة للحفاظ على صحة المستهلك المصرى.وأضاف أنه برغم خسائر المصانع الكبيرة جراء أزمة كورونا إلا أنها وضعت هامش ربح بسيط انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية ومشاركتها في التصدي لتداعيات فيروس كورونا وعدم تحميل المواطن أية أعباء مالية ومساعدته في توفير الوقاية والحماية بأسعار اقتصادية.وقال إن مصانع الملابس اكتسبت خبرة كبيرة في تصنيع الكمامات القماش خلال فترة زمنية قليلة، وأصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية وستقوم المصانع بتوريد 20 مليون كمامة قماش إلى هيئة الشراء الموحد خلال شهر يوليو و20 مليون كمامة خلال شهر أغسطس ونعمل على تقليل مدة التوريد لتصبح شهر ونصف بدلا من شهرين، حيث تستطيع المصانع الآن إنتاج أكثر من مليون كمامة يوميا وهو ما يؤهلنا لنكون مركزا لتصنيع وتصدير الكمامات القماشية خارجيا.