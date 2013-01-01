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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حمدي قوطة: تقليل الاستيراد يدعم الصناعة المحلية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:29 ص
المهندس حمدي قوطة،
المهندس حمدي قوطة،
إسلام نصير
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أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد في مختلف المجالات سيؤثر بشكل إيجابي على دعم التصنيع المحلي.

وقال "قوطة" - في بيان اليوم - إنه لا بد من وضع ضوابط واشتراطات محددة للمنتجات التي سيطبق عليها هذا التوجه وأولها أن يكون له بديل يتم تصنيعه وإنتاجه محليا حتى لا تحدث أزمة في توفير هذا المنتج بالسوق المصري.

وأضاف رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أن هذا التوجه سيؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج بما ينعكس بدوره على توفير العملة الصعبة وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا أبرزت أهمية الاعتماد على النفس لتوفير متطلبات الدولة من احتياجات مواطنيها المختلفة، وهذا ظهر جليا في أزمة توفير الكمامات والمستلزمات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية.

وطالب بضرورة التوسع في الصناعات والمنتجات التي تعتمد مصر على استيرادها من الخارج مع مراعاة أن تكون بنفس الجودة للمنتجات المستوردة لتوفير البديل محلي الصنع بذات الجودة العالمية.

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