ضبط مركزًا يروج لخدمة وصيانة السيارات لماركة شهيرة فى بنى سويف

كشف الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف فى ضبط مركز خدمة سيارات يستخدم علامة تجارية شهيرة بالرغم من انتهاء عقد الوكالة مع الشركة صاحبة العلامة التجارية، مما قد يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري.وأضاف رئيس الجهاز أنه فور ورود معلومات للجهاز من الشركة صاحبة علامة تجارية شهيرة فى مجال السيارات بقيامها بإنهاء عقد الوكالة وفسخ التعاقد مع أحد مراكز الخدمة والصيانة المتعاقد معها بمحافظة بنى سويف لتقديم خدمات الضمان والصيانة للسيارات، وقد أوضحت الشركة قيامها بإنذار المركز لازالة العلامة التجارية من اللافتات والواجهات والرسائل والمحررات والتوقف عن استخدام العلامة نهائيًا وذلك بهدف منع إدخال اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين من حائزى السيارات من ذات العلامة.وأشار إلى أنه تم تكليف الفرع الإقليمى للجهاز بمحافظة بنى سويف وإعداد حملة توجهت إلى مقر المركز وفاجأت الحملة جميع العاملين به وتبين استمرار المركز بالإعلان عن نفسه كموزع معتمد لعلامة السيارة من خلال اللافتات والمحررات الصادرة عنه، مع استمراره بتقديم خدمات الصيانة للمستهلكين على الرغم من إنذاره بإنهاء عقد الوكالة بموجب إنذار رسمى، فتم تحرير المحضر رقم 7475 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لوجود شبهة الإعلان المضلل واستخدام علامات تجارية بدون ترخيص من الشركة صاحبة العلامة.وأشار رئيس الجهاز إلى اهتمام الجهاز بالتصدى لتلك الممارسات التى تضر بمصالح المستهلكين لمنع إدخال اللبس والخلط والغلط والتضليل عليهم والتعامل مع المركز باعتباره وكيلًا للعلامة التجارية على خلاف الحقيقة وهو الأمر الذى قد يعرضهم إلى الخروج من تغطية الضمان أو إتلاف ممتلكاتهم من السيارات باستخدام قطع غيار غير أصلية.كما أكد استمرار الحملات الرقابية للتصدى لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقًا من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.