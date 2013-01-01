أمين لجنة الفتوى: تبرير التحرش بالفتيات من الكبائر (فيديو)

قال خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه من واجب دار الإفتاء الأساسي ما يسمى بالبيان خاصة فيم يتعلق بأمور الدين والشريعة ولذا حرصت خلال الفترة الماضية على إبداء الرأي في كل القضايا التي تحدث في المجتمع، خاصة مع وجود بعض المتطرفين وأعضاء الجماعات المشبوهة في النفاذ للعقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف "عمران"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن تبرير التحرش بالفتيات بناء على ما يرتدين من ملابس هو شكل من أشكال الخرافة واختزال هذا الفعل الدنئ وهو كبيرة من الكبائر في مجرد لبس الفتيات ونوعا من الافتراء في إطلاق الأحكام على الناس، مشيرا إلى أن من يبرر هذا الفعل يلقي المسئولية على المعتدي عليها بينما المتحرش يرتكب كبيرة ولا ينفذ دعوة الله بغض النظر وأن يكون الفرد رقيبا على نفسه.