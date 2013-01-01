القنصلية المصرية بالكويت تعلن مواعيد جديدة لاستقبال المعاملات غدا

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا اليوم الاثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أوضح فيه الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أن القنصلية المصرية بالعاصمة الكويت أعلنت عن نظام مواعيد جديد لتلقي المعاملات بالقنصلية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الجائحة وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء.ولفتت القنصلية إلى أن نظام تلقي المعاملات يتم على مدار أيام العمل بالأسبوع والذي سيتم اتباعه اعتبارا من غدا الثلاثاء 7 يوليو الجاري، وذلك وفق مواعيد العمل بالقنصلية من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا، وسيكون كالتالي، الأحد: مخصص لجوازات السفر المصرية، ووثائق السفر المصرية، الإثنين: مخصص للتوكيلات، والتصديقات، والشهادات الإدارية، والوثائق الفلسطينية، والأحوال المدنية، وتصاريح العمل، وشهادات الميلاد.أما الثلاثاء: مخصص لجوازات السفر المصرية، ووثائق السفر المصرية، والتوكيلات، والتصديقات، الأربعاء: مخصص للتوكيلات، والتصديقات، والشهادات الإدارية، والوثائق الفلسطينية، والأحوال المدنية، وتصاريح العمل، وشهادات الميلاد، الخميس: مخصص لجوازات السفر المصرية ووثائق السفر المصرية، بالإضافة إلى أن معاملة إصدار صحيفة الحالة الجنائية طوال أيام العمل.