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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة الكويتية» تستقبل موظفيها المقيمين العالقين وأسرهم دون شرط الـPCR

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:20 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا اليوم الاثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أنه تمت الموافقة على عودة الأطباء العالقين خارج البلاد الذين كانوا يتمتعون بإجازة قبل أزمة كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني سيتم استقبال موظفي وزارة الصحة وعائلاتهم على الرحلات العارضة القادمة إلى الكويت ابتداء من اليوم الاثنين 6 من يوليو الجاري، ويشترط أن تكون إقامتهم على وزارة الصحة وسيتم استقبالهم سواء كانت الإقامة صالحة أو منتهية، فضلا عن عدم وجود شهادة الـ PCR أو التسجيل في تطبيق "شلونك".

كما سيتم استقبال عائلات موظفي وزارة الصحة على نفس الرحلات المذكورة: الأب، والأم، والابن، والابنة، والزوج، والزوجة، سواء كان موظف وزارة الصحة الكفيل لهم أو غير ذلك، فقط المطلوب إقامة بالكويت وإثبات صلة القرابة.

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