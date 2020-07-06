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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. بدء قبول طلبات 440 فرصة عمل بالقليوبية برواتب مجزية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:16 ص
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اعتبارا من غد الثلاثاء، قبول طلبات راغبي العمل على 440 فرصة عمل في شركتين، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1400 إلى 2000 جنيه، فضلا عن عمولات ونسب وبدلات.

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 90 فرصة عمل بشركة النور لمنتجات الألبان على مهن مندوب مبيعات مؤهل عالي (غير الحقوق) ذكورا وإناثا، وسائق مبيعات لا يشترط مؤهل ذكورا فقط،، وعمال انتاج لا يشترط مؤهل ذكورا وإناثًا المرتب 1400 جنيه وعمولات ونسب وبدلات.

وفي نفس السياق أشارت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن شركة فابلوس سبورتس وير تطلب 350 فرصة عمل تتمثل في عمال خياطة، وقص، وتشطيب، وجودة، وكي وتعبئة، جميع المؤهلات، ومشرفين انتاج، مؤهل عالي، ذكورًا وإناثا، والمرتب من 1400 إلى 2000 جنيه.

وأكدت مدير المديرية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوه إلى  أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقالت، إن الطلبات تقدم  من غد الثلاثاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.

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