«مستثمري العاشر» عن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي: جاء في الوقت المناسب

قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه يوجد حالة من الارتياح الشديد تسود المجتمع الصناعي نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد، مؤكدا أنه جاء في الوقت المناسب.وأشاد عارف خلال تصريحات له، بالاهتمام الكبير للقيادة السياسية بقطاعات الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وأخذ رؤى الصنّاع في الاعتبار لأول مرة، مشيرا إلى أن تنمية الصناعة المحلية هي أساس تنمية الاقتصاد الكلي وتؤدي إلى زيادة القيمة المضافة على موارد الدولة وزيادة الناتج المحلي وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية والقضاء على البطالة.وطالب بأن يشمل قرار منع استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي كافة القطاعات الصناعية بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا القرار يأتي في صالح تقدم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها محليا وعالميا، بالإضافة إلى أنه مشجع كبير للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.وأكد أن هذا القرار جاء في وقت مناسب بدلا من فتح الباب على مصراعية لتلقي منتجات لها مثيل محلي، علاوة على انتشار ظاهرة التهريب التي يجب أن تضع لها الدولة حلولا جذرية لإتاحة فرصة للصناعة الوطنية للازدهار خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه بدون صناعة وطنية لا نستطيع التصدير.