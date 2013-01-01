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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عادل: تطوير قطاع الأعمال يدعم موازنة الدولة من الإيرادات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:12 ص
الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل
أسامة الشندويلي
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أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية بخطة وزارة قطاع الأعمال العام نحو تطوير شركاتها التابعة وإعادة هيكلتها الإدارية والمالية، بالإضافة إلى عمليات دمج الشركات المشابهة في النشاط التي تعمل عليها الوزارة حاليا من أجل توحيد الخطط الاستراتيجية والإدارات وتكوين تحالف قوى أمام القطاع الخاص.

وأضاف عادل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تطوير شركات قطاع الأعمال يستهدف توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دور الشركات في دعم الصناعة المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم خزينة الدولة بالضرائب والإيرادات وتعظيم الناتج القومي للبلاد.

وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال حريصة على تطوير وإعادة هيكلة شركاتها بما يتواكب مع التطورات التي تجريها الشركات العالمية والتي من شأنها أن تعزز من وضع القطاع الحكومي في الأسواق المحلية والخارجية.

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