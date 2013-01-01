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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: مصري يحصل على 84 ألف جنيه مستحقات عمله بالسعودية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:10 ص
محمد سعفان،
محمد سعفان،
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري "مصطفي.ط.أ" التي بلغت إجماليها 19 ألفًا و666 ريالا سعوديا، 84 ألفًا و563 جنيها مصريا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضرره من عدم صرف مستحقاته، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال، إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة،  أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركة ونجح في التسوية الودية، وذلك بحضور المواطن ومدير الشركة لمقر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية، وتم تسليمه شيك مسحوب على بنك سامبا السعودي بمستحقاته كاملة، فضلا عن خطاب من الشركة بعدم الممانعة من نقل كفالة الشاكي موثق من الغرفة التجارية.

 وقدم المواطن المصري الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي، على الجهد الذي بذل في سبيل حصوله على مستحقاته بالطرق الودية. 

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