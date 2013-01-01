توجه لغلق أقدم قلاع صناعة الحديد والصلب في مصر (انفراد)

أكد مصدر مسؤول، الاتجاه لغلق مصنع مجمع الحديد والصلب في حلوان، أقدم قلعة لصناعة الحديد والصلب في مصر مع الدلتا للصلب، وفق قرار اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، نائب رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.وأضاف، المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم الإعلان عن هذا القرار في القريب العاجل وخلال مدة لن تتجاوز نهاية شهر أغسطس القادم.وأوضح المصدر، أن العلامة التجارية للشركة إذا ما استمرت ستكون لتطوير مناجم الشركة، إذ توجد خطة لإنشاء مصنع لرفع تركيز الخامات مع شركة أوكرانية، وفي حالة نجاح إنشاء هذا المصنع سيتم إنشاء أخر خاص لإنتاج مكورات الحديد مع 3 من كبريات شركات الحديد والصلب في مصر في منطقة خارج مدينة التبين في حلوان.وأكد، أنه سيتم طرح أراضي مصنع الحديد والصلب في حلوان للمستثمرين مثلما يحدث في أراضي القومية الأسمنت، في إطار العمل على سداد مديونيات الشركة وتعويض العمالة في ظل الخسائر المرتفعة للغاية.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.