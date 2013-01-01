غلق وتشميع منفذ «الزراعة» بكفر الشيخ لمخالفته القانون (صور)

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تطبيق القانون لقرار الغلق اليومي وغلق المحلات والمطاعم المخالفة بمدينة كفر الشيخ لمدة 48 ساعة لعدم امتثالهم والتزامهم بقرار الإغلاق.وشدد محافظ كفر الشيخ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واتخاذ جميع الإجراءات الصارمة على جميع المحال والمقاهي والمطاعم والكافيهات بمدينة كفر الشيخ، وغلق أي محل مخالف لمدة 48 ساعة أو أسبوع كخطوة أولى، للالتزام فيما بعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة وشرطة المرافق.وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، غلق منفذ وزارة الزراعة لبيع اللحوم لمدة 48 ساعة، وكذلك مطعم أبو عمار لنفس المدة لعدم التزامهم بتطبيق القانون وقرار الغلق اليومي.جاء ذلك بمشاركة رضا رجب، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة، والطب البيطري، ووزارة الصحة.