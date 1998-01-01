بريطانيا تكرم المغنى الشهير إلتون جون بعملة تذكارية

أصدرت هيئة سك العملة الملكية البريطانية عملة معدنية تخلد مغني ومؤلف الأغاني البريطاني الشهير إلتون جون ليصبح ثاني فنان تكرمه بإصدار عملة تذكارية.وقام بتصميم العملة الفنان برادلي مورجان جونسون، وهي تصور قبعة جون المميزة المصنوعة من القش وزوجًا من النوط الموسيقية على شكل نظارته الشهيرة.وأعرب جون البالغ من العمر 73 عامًا عن سعادته قائلًا: «إنه شرف عظيم أن يتم التكريم بهذه الطريقة، السنوات القليلة الماضية تضمنت بعض اللحظات التي لا تنسى في مسيرتي وهذه علامة بارزة أخرى فعلًا في رحلتي».ومنح جون لقب فارس في عام 1998، وهو ثاني شخصية فنية يتم الاحتفاء به بموجب سلسلة أساطير الموسيقى في هيئة سك العملة بعد فرقة كوين لموسيقى الروك.وباع جون أكثر من 250 مليون تسجيل مع أغنيات بارزة مثل (كاندل إن ذا ويند) و(يور سونج) و(بيني أند جيتس).واضطر جون لتأجيل جولة وداعية مطولة بسبب جائحة «كوفيد-19».وقالت هيئة سك العملة أيضًا إنها تعمل مع جون لإصدار قطعة خاصة لمرة واحدة يتم طرحها للبيع في مزاد في وقت لاحق من العام الجاري لجمع أموال للمؤسسات الخيرية في وقت يواجه فيه كثيرون في هذا القطاع صعوبات.