رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تكرم المغنى الشهير إلتون جون بعملة تذكارية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:45 ص
إلتون جون
إلتون جون
وكالات
طباعة
أصدرت هيئة سك العملة الملكية البريطانية عملة معدنية تخلد مغني ومؤلف الأغاني البريطاني الشهير إلتون جون ليصبح ثاني فنان تكرمه بإصدار عملة تذكارية.

وقام بتصميم العملة الفنان برادلي مورجان جونسون، وهي تصور قبعة جون المميزة المصنوعة من القش وزوجًا من النوط الموسيقية على شكل نظارته الشهيرة.

وأعرب جون البالغ من العمر 73 عامًا عن سعادته قائلًا: «إنه شرف عظيم أن يتم التكريم بهذه الطريقة، السنوات القليلة الماضية تضمنت بعض اللحظات التي لا تنسى في مسيرتي وهذه علامة بارزة أخرى فعلًا في رحلتي».

ومنح جون لقب فارس في عام 1998، وهو ثاني شخصية فنية يتم الاحتفاء به بموجب سلسلة أساطير الموسيقى في هيئة سك العملة بعد فرقة كوين لموسيقى الروك.

وباع جون أكثر من 250 مليون تسجيل مع أغنيات بارزة مثل (كاندل إن ذا ويند) و(يور سونج) و(بيني أند جيتس).

واضطر جون لتأجيل جولة وداعية مطولة بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقالت هيئة سك العملة أيضًا إنها تعمل مع جون لإصدار قطعة خاصة لمرة واحدة يتم طرحها للبيع في مزاد في وقت لاحق من العام الجاري لجمع أموال للمؤسسات الخيرية في وقت يواجه فيه كثيرون في هذا القطاع صعوبات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الدفاع التركية»: طيران مجهول دمر أنظمتنا العسكرية في ليبيا

«كورونا لم ينته».. الباز يناشد بالتبرع للفئات المتضررة من الجائحة

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه المصرى

خالد أبو بكر يكشف مفاجأة عن الرئيس السيسى ورجاء الجداوى

الصور

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

الأكثر قراءة

فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

عمرو أديب ينهار باكيا لرحيل رجاء الجداوي (فيديو)

تقرير وفاة رجاء الجداوي يكشف سبب وفاتها الحقيقي

إنفوجراف

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

image description

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الكاتبة سامية الخليلى

أيام زمان

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

خبايا علاقة الأبوة بين أحمد زكي وصلاح جاهين: «رآه يطوف حوله في المستشفى»

نجم الساعة

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

إصابة 15 بفيروس كورونا بدار لرعاية المسنين فى سلوفينيا

«ناسا» تعرض فيديو لتدميرها مركبة فضاء مستهلكة

رصد كوكبين عملاقين يؤديان «رقصة الجاذبية»

روسيا تطلق المحطة الكواكبية لونا -25 في 2021

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بماذا أحلم لمصر بعد سبع سنوات من ثورة 30 يونيو 2013؟
مؤمن المحمدي
الخميسى
ماجد حبته
الوطية.. «الواطى».. والوطواط
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
المزيد

الثقافة

إيهاب الملاح يحيى ذكرى نصر حامد أبو زيد: ما قدمه للإسلام سيبقى خالدًا

«الناشرين المصريين» يتولى استرداد مستحقات ناشرى مكتبات «ألف»

«الأعلى للثقافة» يعقد أولى ندواته بعد جائحة كورونا.. الخميس

كلمة السر محمد عمارة.. مناظرة حرضت ضد نصر حامد أبو زيد