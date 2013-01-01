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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماذا يحتاج زوج كيم كاردشيان لرئاسة الولايات المتحدة؟

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:57 ص
كاني وست
كاني وست
وكالات
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يحتاج مغني الراب الأمريكي ومصمم الأزياء كاني وست، في حال كان جادا بالترشح للرئاسة الأمريكية، للتغلب على مصاعب كبيرة لتنظيم حملته قبل 4 أشهر من الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، سيكون على "وست"، الذي أعلن ترشحه للانتخابات، العمل بشكل أسرع لوضع اسمه على قائمة الاقتراع بجانب الرئيس الحالي دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، وجو بايدن المرشح المفترض للحزب الديمقراطي.

وقال الخبير السياسي بجامعة بوردو في وست لافايت بولاية إنديانا جيمس ماكان، إن "بوسع المغني الشهير الحصول على دعم حزب سياسي أصغر، وإذا لم يحصل على تأييد أحد الأحزاب سيكون الخيار الآخر أمامه هو المنافسة بصفة مرشح مستقل".

يذكر أن المواعيد النهائية للتسجيل بهذه الصفة انتهت في عدد من الولايات منها نيو مكسيكو ونورث كارولاينا التي تشهد منافسة قوية.

ويتطلب ترشحه كمستقل تشكيل فريق مساعد أو فريق متطوعين لجمع عشرات الآلاف من التوقيعات سريعا من أنحاء البلاد قبل إغلاق المواعيد الأخرى للتسجيل في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وذلك في مهمة زادت صعوبة حاليا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ولم يتضح ما إذا كان "وست"، وهو زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، تقدم بأي أوراق رسمية للانضمام إلى قائمة المرشحين.

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