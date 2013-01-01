رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يخطط لتجمع انتخابى جديد فى نيوهامشير

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:00 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
طباعة
أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يخطط لتنظيم تجمع انتخابي جديد في ولاية نيوهامشير يوم السبت القادم.

وأشارت الحملة إلى أن، التجمع من المقرر أن يعقد بمطار بورتسموث الدولي، وسيتم خلاله توزيع الكمامات الطبية ومواد التعقيم على المشاركين، نظرا لخطر فيروس كورونا.

ويشير مساعدو ترامب إلى أنه يسعى للتركيز على قدرته على قيادة اقتصاد البلاد إلى التعافي بعد أزمة كورونا، وحشد تأييد من خارج المعسكر المحافظ التقليدي، وذلك على خلفية انخفاض شعبيته.

وسيكون ذلك ثاني تجمع انتخابي لأنصار ترامب بعد انعقاد الأول في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما مؤخرا، والذي جذب حشدا أقل مما كان يتوقعه مستشارو حملته الانتخابية.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث تم رصد زيادة في الإصابات في 39 ولاية، ما ألقى بظلاله على الاحتفالات بعيد الاستقلال في الولايات المتحدة يوم 4 يوليو.

وأعرب خبراء الصحة عن مخاوفهم من زيادة عدد الإصابات وتدفق هائل للمصابين على المستشفيات في أعقاب الفعاليات الاجتماعية الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الدفاع التركية»: طيران مجهول دمر أنظمتنا العسكرية في ليبيا

تقرير وفاة رجاء الجداوي يكشف سبب وفاتها الحقيقي

خالد أبو بكر يكشف مفاجأة عن الرئيس السيسى ورجاء الجداوى

تفاصيل آخر 24 ساعة لرجاء الجداوي قبل وفاتها

الصور

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

الأكثر قراءة

فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

عمرو أديب ينهار باكيا لرحيل رجاء الجداوي (فيديو)

تقرير وفاة رجاء الجداوي يكشف سبب وفاتها الحقيقي

إنفوجراف

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

image description

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الكاتبة سامية الخليلى

أيام زمان

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

خبايا علاقة الأبوة بين أحمد زكي وصلاح جاهين: «رآه يطوف حوله في المستشفى»

نجم الساعة

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

إصابة 15 بفيروس كورونا بدار لرعاية المسنين فى سلوفينيا

«ناسا» تعرض فيديو لتدميرها مركبة فضاء مستهلكة

رصد كوكبين عملاقين يؤديان «رقصة الجاذبية»

روسيا تطلق المحطة الكواكبية لونا -25 في 2021

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بماذا أحلم لمصر بعد سبع سنوات من ثورة 30 يونيو 2013؟
مؤمن المحمدي
الخميسى
ماجد حبته
الوطية.. «الواطى».. والوطواط
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
المزيد

الثقافة

إيهاب الملاح يحيى ذكرى نصر حامد أبو زيد: ما قدمه للإسلام سيبقى خالدًا

«الناشرين المصريين» يتولى استرداد مستحقات ناشرى مكتبات «ألف»

«الأعلى للثقافة» يعقد أولى ندواته بعد جائحة كورونا.. الخميس

كلمة السر محمد عمارة.. مناظرة حرضت ضد نصر حامد أبو زيد