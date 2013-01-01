ترامب يخطط لتجمع انتخابى جديد فى نيوهامشير

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يخطط لتنظيم تجمع انتخابي جديد في ولاية نيوهامشير يوم السبت القادم.وأشارت الحملة إلى أن، التجمع من المقرر أن يعقد بمطار بورتسموث الدولي، وسيتم خلاله توزيع الكمامات الطبية ومواد التعقيم على المشاركين، نظرا لخطر فيروس كورونا.ويشير مساعدو ترامب إلى أنه يسعى للتركيز على قدرته على قيادة اقتصاد البلاد إلى التعافي بعد أزمة كورونا، وحشد تأييد من خارج المعسكر المحافظ التقليدي، وذلك على خلفية انخفاض شعبيته.وسيكون ذلك ثاني تجمع انتخابي لأنصار ترامب بعد انعقاد الأول في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما مؤخرا، والذي جذب حشدا أقل مما كان يتوقعه مستشارو حملته الانتخابية.ويأتي ذلك في ظل ارتفاع انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث تم رصد زيادة في الإصابات في 39 ولاية، ما ألقى بظلاله على الاحتفالات بعيد الاستقلال في الولايات المتحدة يوم 4 يوليو.وأعرب خبراء الصحة عن مخاوفهم من زيادة عدد الإصابات وتدفق هائل للمصابين على المستشفيات في أعقاب الفعاليات الاجتماعية الأخيرة.