إعلان حالة الطوارئ فى فلسطين لمدة شهر بسبب كورونا

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا بإعلان الطوارئ لـ30 يوما ابتداء من يوم الأحد 5 يوليو، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".ويأتي ذلك على خلفية تسجيل أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير في فلسطين، حيث بلغ عدد الوفيات 12 حالة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 240%.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.