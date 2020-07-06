سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 6-7-2020 فى البنوك المصرية

واختتمت تعاملات اليوم لبورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع الجاري على ارتفاع، حيث صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحًا 18.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5142.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحًا 24.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5624.29 نقطة.



كما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحًا 5.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4190.43 نقطة، وأيضًا ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% رابحًا 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4179.60 نقطة.



أسعار الدينار الكويتي



محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم انخفاضًا أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك المركزي المصري، مقابل استقراره فقط في بنك بلوم.



سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الإثنين 6-7-2020



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي للشراء 52.12 جنيه وللبيع 52.43 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 52.08 جنيه وللبيع 52.51 جنيه، كما سجل سعر الدينار مقابل الجنيه في البنك الاهلي الكويتي للشراء 51.65 جنيه وللبيع 52.50 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.11 جنيه وللبيع 52.59 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.92 جنيه وللبيع 52.51 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 49.96 جنيه وللبيع 53.62 جنيه.



وواصل سعر الدينار انخفاضه أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 50.47 جنيه وللبيع 52.09 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.87 جنيه وللبيع 52.60 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 49.91 جنيه وللبيع 52.54 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.72 جنيه وللبيع 52.47 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.75 جنيه وللبيع 52.44 جنيه.



وفي بنك عودة سجل سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 48.85 جنيه وللبيع 52.57 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.72 جنيه وللبيع 52.46 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.71 جنيه وللبيع 52.47 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدينار مقابل الجنيه للشراء 49.71 جنيه وللبيع 52.47 جنيه، أما المصرف المتحد فسجل سعر الدينار للشراء 48.63 جنيه وللبيع 52.49 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدينار للشراء 48.29 جنيه وللبيع 52.60 جنيه.

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 6-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي: