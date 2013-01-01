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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت يدعو إلى الحزم فى مكافحة الفساد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:09 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات
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دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى الحزم في تطبيق القانون ومحاربة الفساد، والتصدي للحملات الظالمة ضد البلاد.

وأكد خلال استقباله ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن "الاتهامات الموجهة للكويت بلا دليل وفيها إساءة بالغة، وإظهاره وكأنه صار مرتعا للفساد وملاذا له".

وقال لدى لقائه رئيس وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد: "ها أنتم تستكملون المسيرة بتحميلكم هذه المسئولية الجسيمة وهذه الأمانة العظيمة التي أنيطت بكم والتي أنتم أهل لها".

وأضاف: "لقد تابعنا بأسف مؤلم ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات، ما أضر ومس بكرامة المواطن وأساء لمكانة الكويت".

وتابع: "عليكم مسئولية كبيرة للتصدي لهذه الحملة الظالمة والادعاءات الباطلة، وذلك بمضاعفة جهودكم والقيام بمهامكم بكل تفان ومهنية وشفافية واضعين نصب أعينكم الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة، وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكل أشكاله والكشف عنه وإحالة كل من تثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد".

ووجه أعضاء مجلس أمناء النزاهة الجدد إلى تشجيع وتفعيل التعاون والمشاركة مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية المواطنين إلى ضرورة وأهمية دورهم الإيجابي بمكافحة الفساد وكشفه والإبلاغ عنه.

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