رئيس جامعة طنطا يعلن أسماء الطلاب الفائزين بمنحة «برادفورد»

أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أسماء الطلاب الفائزين بمنحة برنامج التبادل الطلابى للدراسة بجامعة برادفورد 2020-2021، الممول بالكامل من الاتحاد الأوروبى للطلاب فى مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وذلك فى إطار الاتفاقية التى عقدتها الجامعتين.وأوضح "سبع"، في بيان له، أنه تقدم 13 طالبًا وطالبة وتم إجراء مقابلات شخصية مع الطلاب "أونلاين" من قبل لجنة مختارة من 4 أساتذة بالجامعة.وعن أسماء الطلاب، أضاف أنه تم اختيار الطالبة سارة محمد أحمد محمد حمودة، المعيدة بكلية الصيدلة، والطالب محمد أحمد عبد اللطيف نمير، الطالب المقيد بالدراسات العليا دكتوراه قسم كهرباء قوى وآلات كهربية كلية الهندسة، والطالب محمد بسام سمير بارومة، المقيد بالمستوى الثانى ميكاترونكس كلية الهندسة، والطالب كيرولوس نادى توفيق منصور، المقيد بالفرقة الثالثة كلية التجارة (إنجليزي)، والطالبة نيرة مصطفى محمود المستوى الرابع بقسم التشييد بكلية الهندسة.وأكد رئيس جامعة طنطا أن هذه المنحة تعد أحد أهم فرص بناء كوادر وطنية فى مختلف التخصصات والبرامج الدراسية وفق أرقى المعايير، وتمثل إحدى الركائز القوية لاستراتيجية التميز الأكاديمي، التى تقوم من خلالها الجامعات بدعم وتشجيع التفوق ورعاية المواهب الطلابية وتهيئة مناخ محفز على الإبداع والابتكار والريادة العلمية للطلبة المتفوقين.ومن جانبه، قال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق مشروع التبادل الطلابى مع جامعة برادفور، إن هذه المنح تأتس تتويجًا لرؤية إدارة جامعة طنطا السديدة فى تطوير القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية، وتمكين الطلاب من مواصلة مسيرتهم الدراسية، والتعزيز من قدرتهم على مواصلة دراستهم الجامعية.