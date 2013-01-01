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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع محلين وضبط 21 مخالفة مرورية بطنطا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:51 ص
غلق وتشميع محلين
غلق وتشميع محلين
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أغلقت الأجهزة المختصة بمحافظ الغربية، اليوم، محلين لمخالفتهما مواعيد الإغلق، كما تم تحرير 21 مخالفة مرورية "صف ثان"، ورفع إشغالات كافيهات لتعديها علي حرم الطريق العام "كراسي وترابيزات زائدة".

جاء ذلك خلال جولة طارق رحمي محافظ الغربية الليلة بمدينة طنطا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتي رافقه خلالها عادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسي رئيس حى ثان طنطا.

شملت الجولة شوارع أحمد ماهر والمديرية وميدان السيد البدوى والبورصة والجلاء وسعيد ومحب والحلو وكورنيش المرشحه وكورنيش الاستاد وشارع 306.

وأمر محافظ الغربية خلال جولته رئيس حي أول وثان طنطا بفض التجمعات الموجوده علي كورنيش المرشحة والأستاد حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى تابع رحمي، حالة المعدات الخاصة بمصنع تدوير القمامة بدفره خلال لقائه برئيس مركز ومدينة طنطا ونوابه أثناء الجولة، حيث أكد وليد الحلوجي نائب رئيس مدينة طنطا ومدير المصنع أنه جاري تصليح المعدات والإنتهاء خلال فترة وجيزة وعودة المعدات المستعارة من رئاسة مركز ومدينة طنطا حتى تستطيع إنجاز الأعمال الخاصة بها.
غلق وتشميع محلين
غلق وتشميع محلين
غلق وتشميع محلين
غلق وتشميع محلين
غلق وتشميع محلين
غلق وتشميع محلين

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