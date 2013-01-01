تعافى 15 مريضًا بكورونا بمستشفى عزل إسنا

أعلنت مستشفى إسنا لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن تعافي ١٥ حالة، وذلك بعدما كشفت تحاليل «PCR» تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.وقال وليد الضوي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عزل إسنا، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة دفعة ضمت ١٥ مريضًا على التعافي، وذلك من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة على مدار 24 ساعة، وتطبيق كافة ما جاء به بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات كورونا، وهذا ما أسهم في تعافي عدد كبير من المرضى.وأضاف «فتحي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن دفعة المتعافين الجدد ضمت عددًا من المرضى كانوا يخضعون للرعاية بقسم الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، وانتشار الفيروس بجزء كبير من الرئة.وكشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عزل إسنا، عن أن المستشفى نجح في تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي حالات التعافي ٨٦٩ حالة تعافٍ حتى الآن، وهو المعدل الذي لم تحققه أي من مستشفيات العزل الأخرى في مصر، كما نجح الفريق الطبي في إجراء ١٦ عملية ولادة قيصرية، جميعها تمت بنجاح.وناشد جموع الشعب المصري باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للإسهام في التصدي للفيروس والحد من انتشاره، حتى يتمكن الجميع من الخروج من تلك الجائحة بأقل خسائر ممكنة.