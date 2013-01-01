الصين تعلن مستوى الخطر الثالث لتفشى مرض الطاعون الدبلى

أعلنت الصين مستوى الخطر لتفشي مرض الطاعون الدبلي أو الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد.وقالت السلطات الطبية في مدينة بيان-نور إنها أعلنت مستوى الخطورة الثالث لانتشار المرض.وتم اليوم رصد مريض أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفش محتملة، والمريض يخضع الآن للعلاج والعزل، وتم تقييم حالته على أنها مستقرة.وبالأمس تم نقل رجل مشتبه بإصابته بالطاعون الدبلي إلى المستشفى، وتم الإعلان عن المستوى الثالث من التحذير الوبائي في هوشون (وحدة إدارية إقليمية في منغوليا الداخلية) في أوراد-تشونجكي في مدينة بيان نور.ووفقًا للسلطات، هناك خطر من انتشار المرض بين سكان المدينة، وأعطت توصيات بعدم اصطياد وتناول الحيوانات البرية، وفي حالة الشك يجب الإبلاغ عنها على الفور.