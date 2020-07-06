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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 يوليو 2020.. استقرار فى السوق المحلى

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:12 ص
مواد البناء
مواد البناء
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يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 6-7-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.

وواصلت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والأسمنت حالة الاستقرار، اليوم الإثنين 6-7-2020، والتي شهدتها على مدار الأسبوع الماضي.

وشهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري استقرارا في ظل زيادة المعروض من الحديد والأسمنت، وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن سنويا.

سعر الأسمنت المصري اليوم الإثنين 6-7-2020

سجل أسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 708 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 708 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 720جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.

وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 708 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهات للطن، وسجل لافارج للأسمنت نحو 710 جنيهات للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن.

بيما سجل سعر الأسمنت المسلح 718 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 710 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 718 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر السويدي 728 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

أثرت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع مواد البناء سواء في عملية الإنتاج أو الاستهلاك.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 6-7-2020

سجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.

بينما سجل حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.

وسجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

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