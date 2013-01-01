رئيس الوطنية للإعلام: مديونيات ماسبيرو تفوق الوصف

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن "مديونيات قطاع ماسبيرو تفوق الوصف.. وأنه يعمل على توفير 258 مليون جنية مرتبات وأمور تشغيل"، مضيفًا أنه رغم المشكلات التي يتعرض لها القطاع تمكن من الحفاظ على توفير المرتبات وتطويره وبذل مجهودًا كبيرًا لتدبير الموارد الذاتية له.وأضاف زين، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تراث ماسبيرو كنز، يبلغ 570 ألف ساعة تراث، مشيرا إلى أن ماسبيرو لابد أن يتم الحفاظ عليه ونقله للتقنية الرقمية وهو ما يتم العمل عليه فعلًا".ولفت رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن، يطلق على مبنى الإذاعة والتليفزيون لقب "أبن الأصول"، نظرًا لما يمتلكه من تاريخ كبير وضخم ومشرف.