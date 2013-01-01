رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس الوطنية للإعلام: مديونيات ماسبيرو تفوق الوصف

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:10 ص
حسين زين
حسين زين
سناء إسماعيل
طباعة
قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن "مديونيات قطاع ماسبيرو تفوق الوصف.. وأنه يعمل على توفير 258 مليون جنية مرتبات وأمور تشغيل"، مضيفًا أنه رغم المشكلات التي يتعرض لها القطاع تمكن من الحفاظ على توفير المرتبات وتطويره وبذل مجهودًا كبيرًا لتدبير الموارد الذاتية له.

وأضاف زين، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تراث ماسبيرو كنز، يبلغ 570 ألف ساعة تراث، مشيرا إلى أن ماسبيرو لابد أن يتم الحفاظ عليه ونقله للتقنية الرقمية وهو ما يتم العمل عليه فعلًا".

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن، يطلق على مبنى الإذاعة والتليفزيون لقب "أبن الأصول"، نظرًا لما يمتلكه من تاريخ كبير وضخم ومشرف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: لماذا تهتم مصر بالقضية الليبية؟

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

عمرو أديب ينهار باكيا لرحيل رجاء الجداوي (فيديو)

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه المصرى

الصور

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

الأكثر قراءة

فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

عمرو أديب ينهار باكيا لرحيل رجاء الجداوي (فيديو)

تقرير وفاة رجاء الجداوي يكشف سبب وفاتها الحقيقي

إنفوجراف

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

image description

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الكاتبة سامية الخليلى

أيام زمان

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

خبايا علاقة الأبوة بين أحمد زكي وصلاح جاهين: «رآه يطوف حوله في المستشفى»

ممثلة ولاعب كرة.. تفاصيل حياة أسرة رجاء الجداوي

نجم الساعة

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

إصابة 15 بفيروس كورونا بدار لرعاية المسنين فى سلوفينيا

«ناسا» تعرض فيديو لتدميرها مركبة فضاء مستهلكة

رصد كوكبين عملاقين يؤديان «رقصة الجاذبية»

روسيا تطلق المحطة الكواكبية لونا -25 في 2021

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بماذا أحلم لمصر بعد سبع سنوات من ثورة 30 يونيو 2013؟
مؤمن المحمدي
الخميسى
ماجد حبته
الوطية.. «الواطى».. والوطواط
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
المزيد

الثقافة

إيهاب الملاح يحيى ذكرى نصر حامد أبو زيد: ما قدمه للإسلام سيبقى خالدًا

«الناشرين المصريين» يتولى استرداد مستحقات ناشرى مكتبات «ألف»

«الأعلى للثقافة» يعقد أولى ندواته بعد جائحة كورونا.. الخميس

كلمة السر محمد عمارة.. مناظرة حرضت ضد نصر حامد أبو زيد