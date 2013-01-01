خالد أبوبكر: الدورى من غير الزمالك فى المركز الثانى مالوش طعم

أعرب الإعلامي خالد أبوبكر، عن قلقه عن مصير الدوري المصري الممتاز، حال قرار الزمالك عدم استكمال الدوري.وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON":"أنا احترت وساعدونى في الوصول لتوقع، هل الزمالك هيكمل الدوري ولا لا؟".وتابع أبوبكر مازحًا: "وجود الزمالك في الدوري أمر مهم عشان لازم حد يطلع في المركز الثاني، دي عادة، وجزء من وجداننا.. أنا كأهلاوي أرى أن الدوري من غير الزمالك مالوش طعم، لو مخدتش الدوري والزمالك بيقاوح على المركز الثاني لن استمتع بالبطولة".وداعب جمهور الزمالك، قائلًا: "مفيش أهلاوي في مصر هيعمل دماغ كورة إلا لو الزمالك موجود.. هناك ثوابت، مين هيتغلب، ومين هيطلع المركز الثاني، جمهور الزمالك جمهور جميل، وأنا كأهلاوي اعتز بالزمالك كفريق كبير.. كيف يمكن مشاهدة الدوري المصري بدون مصطفى فتحي وشيكابالا؟".