أنغام باكية: «رجاء الجداوى مش من الناس اللى بتموت»

بكت المطربة أنغام وهي تنعى الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، قائلة: "بحب رجاء لدرجة بحس إنها مش من الناس اللي بتموت، نفس إحساسي مع محمد عبدالوهاب إن مينفعش نصحى الصبح منلاقيش عبدالوهاب".وأضافت أنغام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لحد امبارح كنت بدعي لها، كان عندي أمل كبير إنها تخف".وأشارت أنغام، إلى أنها اشتركت مع الفنانة رجاء الجداوي، في مسلسل واحد، وهو المسلسل الوحيد لها.وأردفت: "هي صديقتنا كلنا، غلاوتها في القلب مش عادية، لأنها حنينة أوي مش بتمثل ولا بتوزعها من باب النجومية، كانت تتصل بيا، تسأل أنت كويسة أنا قلقانة عليكي".وكشفت أنغام أن آخر مرة تحدثت إليها، كان اليوم الثاني من دخولها المستشفى، وأردفت: "كنت بشكرها من قلبي إنها سمعتني صوتها".