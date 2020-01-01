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الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«كورونا لم ينته».. الباز يناشد بالتبرع للفئات المتضررة من الجائحة

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:00 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البرلمان وافق اليوم على مشروع قانون لاستقطاع 1% من دخل العاملين لمواجهة الأوبئة.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الدولة المصرية تحاول استيعاب مشاكل العمالة في أزمة كورونا، ولكن الدولة وحدها لن تكون قادرة على مواجهة توابع جائحة كورونا، متابعًا: "هناك علامات استفهام على دور رجال الأعمال في أزمة كورونا".

ولفت الباز إلى أن الكل دعم الفقراء في شهري مارس وأبريل بسبب كورونا، ولكن هذا الدعم توقف نهائيًا في الأيام الأخيرة، متسائلًا: هل كورونا انتهى وعادت العمالة المؤقتة لأعمالها كما كان؟".

وناشد الباز الأغنياء ورجال الأعمال بالتبرع للفقراء، ودعم العمالة المؤقتة، ومساندة الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والتبرع للفئات الأكثر تضررًا من كورونا.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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