مصطفى بكري: قيادات الوفد لعبوا دورًا مهمًا في الحياة السياسية

أعرب النائب مصطفي بكري عن سعادته بالتواجد في افتتاح مقر حزب الوفد بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الأحد، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب.وأوضح بكري أن الوفد هو حزب وطني لعب قادته دورا مهما في مسيرة الحياة السياسية، لافتا إلى أن الحياة النيابية في مصر ليست وليدة اللحظة ولكن لها تاريخ ومسيرة كبيرة لعب فيها حزب الوفد دورا مهما في الحركة الوطنية المصرية.وأشار بكري إلى أنه يعرف عبير عصام عضو لجنة المرأة بحزب الوفد بالجيزة من فترة كبيرة، وهي من أبناء محافظة كومبو التي تتميز بالقيم والتسامح والمحبة.وتابع قائلا: "سعيد بقربي من المستشار بهاء الدين أبوشقة وهو واسع الصدر وفقيه دستوري وتحمل الكثير من الأعباء والجهد بين رئاسة لحزب الوفد وعملة ونشكر له هذا الدور الوطني وسعيد بالتواجد وسط هذه الكوكبة من الزملاء من حزب الوفد".