وزير أمريكي: التعافي الاقتصادي من كورونا يمضي أفضل من المتوقع
الأحد 05/يوليه/2020 - 09:49 م
وكالاتطباعة
قال وزير العمل الأمريكي، يوجين سكاليا: إن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا يمضي أفضل من المتوقع حتى الآن.
وأضاف سكاليا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم الأحد: أنه ليس من الضروري تمديد برنامج البطالة الطارئ الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.
وقال: "نحن نمضي بشكل جيد.. نحتاج إلى توخي الحذر حول الفيروس لكني متفائل فحسب".
وتابع: "من المهم حقا أن نتذكر مجددا كيف سرنا قدما إلى الأمام بشكل أفضل مما توقعناه حتى الآن".
وأضاف سكاليا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم الأحد: أنه ليس من الضروري تمديد برنامج البطالة الطارئ الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.
وقال: "نحن نمضي بشكل جيد.. نحتاج إلى توخي الحذر حول الفيروس لكني متفائل فحسب".
وتابع: "من المهم حقا أن نتذكر مجددا كيف سرنا قدما إلى الأمام بشكل أفضل مما توقعناه حتى الآن".