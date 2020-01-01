وزير أمريكي: التعافي الاقتصادي من كورونا يمضي أفضل من المتوقع

قال وزير العمل الأمريكي، يوجين سكاليا: إن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا يمضي أفضل من المتوقع حتى الآن.وأضاف سكاليا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم الأحد: أنه ليس من الضروري تمديد برنامج البطالة الطارئ الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.وقال: "نحن نمضي بشكل جيد.. نحتاج إلى توخي الحذر حول الفيروس لكني متفائل فحسب".وتابع: "من المهم حقا أن نتذكر مجددا كيف سرنا قدما إلى الأمام بشكل أفضل مما توقعناه حتى الآن".