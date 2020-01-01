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الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة فيروس كورونا المستجد في العالم

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:48 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 531،789 شخصا في العالم منذ اعلنت الصين رسميًا ظهوره في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة حتى الساعة السابعة بالتوقيت العالمي اليوم الأحد.

وسُجّلت رسميًّا إصابة أكثر من 11،343،890 شخصا في 196 بلدًا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5،895،500 شخص على الأقل.

ومنذ آخر احصاء السبت الساعة 19،00 ت غ، سجلت حول العام 4205 وفيات و182،459 إصابة جديدة. والدول التي أحصت أكبر عدد وفيات جديدة هي البرازيل (1091) تليها الهند (613) ثم المكسيك (523).

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباطفبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 129،718 وفاة من أصل 2،852،807 إصابات. وشفي ما لا يقل عن 894،325 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 64265 وفاة من أصل 1،577،004 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44220 وفاة من أصل 285،416 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34861 وفاة (241،611 إصابة)، والمكسيك مع 30366 وفاة من أصل 252،165 إصابة.

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسميًا (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83553 إصابة (8 إصابات جديدة بين السبت والأحد) تعافى منها 78516 شخصًا.

وأحصت أوروبا الأحد حتى الساعة 19،00 ت غ 199،310 وفيات من أصل 2،725،090 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 138،446 (2،958،334 إصابة).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجّلت 126،861وفاة (2،876،303 إصابات)، وآسيا 37904 وفيات (1،472،426 إصابة) والشرق الأوسط 17833 وفاة (825،224 إصابة) وإفريقيا 11302 وفاة (476،535 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة (9972 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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