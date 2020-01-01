130 ألف وفاة بكورونا في أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 2 مليون و841 ألفا و906 حالات، بعد تسجيل 52228 إصابة جديدة، بينما زاد عدد الوفيات 271 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 129576.وهذه الأرقام حتى الرابعة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أمس، وذلك مقارنة بتقريرها السابق.وليس بالضرورة أن تعكس الأعداد التي رصدتها المراكز الأمريكية الحالات التي سجلتها كل ولاية بشكل منفرد.