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الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 130 ألف طن قمح بالغربية

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:44 م
قمح
قمح
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم توريد 130 ألفا و872 طنا و863 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى مساء اليوم الأحد، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

أفاد المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن وارد اليوم بلغ 621 طنا و687 كيلو، تم توريد 25 طنا و84 كيلو للمطاحن، و295 طنا و940 كيلو للشركة المصرية، و300 طن و663 كيلو للبنك.

أوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح للموسم الحالي بمحافظة الغربية تبلغ 130 ألفا و703 فدادين بعد التدقيق، مشيرا إلى انتظام أعمال التوريد واستلام المحصول.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد أكد إن الدولة تولى اهتماما بالغا بتطوير مسار العائلة المقدسة، مشيرًا إلى تضافر جميع الجهود لتذليل كل العقبات لاستكمال الأعمال الجاري تنفيذها فى تطوير المسار بسمنود.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمسار العائله المقدسة بسمنود، والتي رافقه فيها نائبه الدكتور أحمد عطا، ورئيس مركز ومدينة سمنود.

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