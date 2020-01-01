«مش هفتح التليفون علشان بلاقي نفسي ميتة».. كواليس أخر أيام رجاء الجداوي

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، كواليس الأيام الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.وقالت لميس الحديدي خلال حلقة اليوم من برنامج "القاهرة الآن"، والمُذاع عبر فضائية "الحدث": "فاكرة ليلة العيد هاتفتني وقالت لي درجة حرارتي 39.5 كانت بترد علي أي تليفون يجيلها في أول كام يوم من نقلها المستشفى وكانت تتلقى الاتصالات من كل الدول العربية وعندما نصحناها بالتوقف عن الرد على الهاتف قالت: "محبة الناس لازم يترد عليها".وكشفت الحديدي أن أكثر ما أوجع الراحلة في مرضها الأخير شائعات وفاتها التي كانت تخرج يوميًا على منصات السوشيال ميديا قائلة: "وجعتها أوي الشائعات وكانت تملك هاتفين كانت ترد على أحدهما وتغلق الأخر قائلة: "فيه واحد فتحته والتاني هقفله لاني كل ما بفتحه بلاقي نفسي ميتة".وتابعت: "كانت بتضحكنا حتى وهي في مرضها في أصعب اللحظات لكنها كانت مؤمنة وراضية بقضاء الله وكانت تقول في نهاية كل مكالمة "أستودعكم الله" كان عندها أمل لأخر لحظة".