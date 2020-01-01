العثور على مواد متفجرة من مخلفات داعش غرب بغداد

عثرت القوات الأمنية العراقية على مواد متفجرة من مخلفات داعش الإرهابي غرب بغداد.وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد- أنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تم العثور على مواد متفجرة في احد البزول الموجودة في منطقة البوعبيد غرب بغداد، حيث عثرت قوة من الفرقة السادسة على 3 صواريخ طائرة سمتية وصاروخ كاتيوشا وقاعدة هاون 81 ملم وقنابر هاون مختلفة الأنواع والاحجام.