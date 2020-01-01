الباز يكشف الصورة الأكثر قسوة في مشهد دفن رجاء الجداوي

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والذي توفيت صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وعرض الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، صورة جثمان الراحلة رجاء الجداوي، وعليه ورقة مكتوب عليها "احذر العدوى بكورونا"، وعلق عليها قائلًا: "هذه الصورة الأكثر قسوة في مشهد دفن الفنانة رجاء الجداوي".وأضاف أن الفنانة الكبيرة ظلت في مستشفى العزل 43 يومًا عانت فيها كما لم يعاني كثيرون بسبب سنها، لافتة إلى أنه رغم مرضها إلا أنها سجلت رسالة بصوتها طالبت فيها المواطنين بالحذر من كورونا، وكان في صوتها كم كبير من الوهن والضعف.ولفت الباز إلى أن مشهد الجنازة رغم الإجراءات والتحذيرات، إلا أن عدد المشاركين في الجنازة كان كبيرًا، وكان أغلبهم من الصحفيين.