أسباب وطرق علاج بثور العين

تعتبر المنطقة المحيطة بالعين حساسة للغاية ويكون وجود نتوء أو بثور على جفنك مؤلمًا جدًا، نظرًا لأنه يمكن أن يصبح أحمر ومتورمًا.وهناك أنواع مختلفة من النتوءات أو البثور على الجفون منها (الأنماط والبراز والبقع الدالية والأورام الحليمية) ويمكن أن تظهر على الجفن أو على طول حافة الجفن.ومعظم النتوءات التي تظهر على الجلد وتحمي عينيك غير ضارة ويجب أن تختفي من تلقاء نفسها.وفي بعض الأحيان، يمكن أن تسبب العدوى إحمرارًا وتورمًا وحكة في جفن العين أو حافة الجفن، وقد يؤدي ذلك إلى وجود عيون دامعة وربما بعض الإفرازات من العين.وهناك العديد من العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن أن تساعد في علاج نتوءات الجفن المصابة وتساعد على تقليل التورم والاحمرار.فى هذا التقرير نرصد العلاجات الفعالة المختلفة لبثور العين وفقًا لما ذكره موقع " healthyandnaturalworld" الطبى.دمل الجرحأحد أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من دمل الجرح فهو وضع كمادة دافئة على كتلة الجفن المصابة لمدة 5 إلى 10 دقائق، حتى 6 مرات في اليوم لمساعدة الشفاء على الشفاء بشكل أسرع.ولاستخدام كمادة دافئة للتخلص من دمل وتسريع عملية الشفاء، هذا ما يجب عليك فعله:انقع قطعة قماش نظيفة في ماء دافئ واعصر الماء الزائد.ضع الكمادة الدافئة برفق على الدمل وأمسكها لمدة 5-10 دقائق لزيادة الدورة الدموية في المنطقة المصابة ومساعدة القيح على التصريف.كرر العملية 3-6 مرات في اليوم حتى يزول الدمل أو يخرج بعض القيح.الصبارهو علاج طبيعي آخر للجلد بسبب تأثيره المهدئ وخصائصه المضادة للالتهابات. أظهرت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة علم الأدوية وعلم وظائف البشرة أن الألوفيرا علاج طبيعي ممتاز للمساعدة في تقليل الاحمرار والتورم في العديد من الأمراض الجلدية.