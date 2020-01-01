وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة العام المقبل بنظام Open Book



تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم نجحت في إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام الدراسي 20192020 إلكترونيا على التابلت من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الطريقة التي سيؤدي بها طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسي المقبل 20202021.وقال شوقي خلال رده على استفسارات أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الامتحانات ستكون ورقية بنفس المنهج.وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الاختلاف بين الثانوية العامة للعام الحالي والعام المقبل هو الأسئلة الجديد open book مثل امتحانات الصفين أولي وثانية ثانوي.