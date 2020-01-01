بهاء أبوشقة يعلن عدم ترشحه لانتخابات المجالس النيابية

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، عدم ترشحه لأي من مجلسي النواب والشيوخ أو أي منصب، قائلا: «ليس لدي أي مأرب».جاء ذلك خلال افتتاحه مقر جديد لحزب الوفد في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، بحضور قيادات الوفد.وأوضح أبوشقة أن حزب الوفد عندما يتحرك فإنه يتحرك من أجل مصر، قائلا: «هذه المرحلة فرصة ذهبية حقيقية ونحن أمام قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس وطني والمادة 5 من الدستور، فلابد أن تتكاتف كل القوى السياسية والحزبية لنضع خارطة طريق حقيقية لمصر، ولا أقول هذا الكلام لغرض أو هوى».ولفت أبوشقة إلى أنه ما زال المتربصين في الداخل والخارج ومازالت حرب الجيل الرابع قائمة بالمؤامرات والدسائس والحرب بالوكالة والسوشيال ميديا، وكل هذا يجب أن يضعه المواطن المصري الذي يمتد بتاريخه إلى 7 آلاف عام فبنى الأهرام وتصدى للهكسوس وشق النيل وكنا أمام المغول عندما تحطمت على حدود مصر.ولفت أبوشقة إلى أن مصر عندما أتت الحملة الفرنسية كانت صلابة المصريين التي تصدت لجميع هؤلاء بإرادة حقيقية فعلت المعجزات كما حدث في عصر محمد علي، وبالفعل تحقق بناء مصر الحديثة وقتها ونحن على مشارف بناء حقيقي لمصر.